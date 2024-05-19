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Административное здание повреждено в Одесской области

В Одесской области взрывами повреждено административное здание

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Поселок Котовского Поскот/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале заявил о повреждении взрывами административного здания в Одесском районе региона.

О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.

10 мая сообщалось, что ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами российской армии уничтожен склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы.

7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова в этом месяце. По мнению политика, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее военкор оценил сроки взятия Харькова и Одессы.

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