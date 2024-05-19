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В Харькове произошел мощный взрыв

Мэр Терехов заявил о сильном взрыве в Харькове

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Yevhen Titov/AP

В Харькове произошел сильный взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Подробности случившегося не приводятся.

19 мая военный корреспондент Александр Коц заявил, что наступление на город Харьков позволит российским войскам начать продвижение и на других участках фронта.

До этого сообщалось, что из Харьковской области за время эвакуации вывезли свыше 10 тысяч человек.

15 мая Игорь Терехов заявил, что власти пока не планируют эвакуировать город на фоне продолжающегося наступления ВС РФ. Более того, Харьков принимает беженцев из районов, где идут активные боевые действия: власти разместили в общежитиях более 6 тысяч человек.

Утром 18 мая в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. В результате особый режим на территории региона длился рекордные 18 часов и одну минуту.

Ранее военкоры сообщили о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Волчанске.

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