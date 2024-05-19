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Установлено, как люди оценивают уровень доверия к незнакомцу по его фото

МГППУ: люди с квадратным лицом чаще получают ложную оценку характера по фото

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Freepik.com

Психологи из МГППУ выяснили, что люди с квадратным типом лица чаще получают неправильную оценку своего характера от незнакомцев по фотографии. Но независимо от формы лица, повторная оценка после контакта взглядов была более положительной, рассказали «Газете.Ru» в МГППУ.

Исследование проводилось в два этапа. Сначала участники оценивали характер другого человека по фото, а затем встречались с ним лично и также оценивали его характер, участники при этом не говорили друг с другом и не жестикулировал.

«Когда люди видят фото незнакомого человека, они по-разному оценивают его индивидуальные черты и проявляют к нему доверие. Но после короткого контакта взглядов, их мнение меняется. После такого общения люди обычно воспринимают незнакомца более положительно. Исключением является характеристика упрямый, если у человека было круглое лицо, то она сохранялась и после второй оценки», – рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Ирина Стрижова.

Люди с квадратным типом лица, вероятно, чаще всего получают неправильную оценку своих индивидуальных черт от незнакомцев по фотографии. Однако, даже такое короткое общение с ними меняет представление о их личности, и оценки незнакомцев становятся похожи на оценки людей из их близкого окружения.

«По фотографии наблюдатели ошибочно считали незнакомую натурщицу с квадратным морфотипом лица как неуверенную в себе девушку, нуждающуюся в поддержке и утешении со стороны других, часто принимающую решения, полагаясь на мнение окружающих. Кроме того, она неверно воспринималась как чрезмерно чувствительная, склонная к тревожности и переживаниям, трудно адаптирующаяся к новым условиям. Ей приписывали сокрытие подлинных мыслей и чувств, лицемерие, беспорядочную торопливость», – рассказала Стрижова.

Наименьшие различия в оценках наблюдаются при восприятии людей с круглым и прямоугольным типами лица до и после опыта общения. Тип лица также влияет на то, как меняются оценки уровня доверия после личного общения. Например, прямоугольный тип лица вызывает наибольшее изменение в оценках, а треугольный - наименьшее. Однако вторая оценка всегда была более положительной.

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