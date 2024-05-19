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Калашникова обратилась к Шаляпину: «Укажешь в завещании моего сына?»

Модель Анна Калашникова призвала Прохора Шаляпина написать завещание на ее сына

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annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогер Анна Калашникова призвала своего бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина переписать имущество певца на ее сына. Свое обращение Калашникова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мой друг рассказал, что несколько дам элегантного возраста отписали ему квартиры в своих завещаниях. И завещание Прохора уже оказывается написано. <...> Дорогой, это твое решение, но может, если пока тебе состояние и недвижимость оставить некому, укажешь в своем завещании моего сына Даню?» — предложила знаменитость.

Она назвала Шаляпина самым красивым мужчиной в российском шоу-бизнесе и пригласила его в гости, чтобы он подружился с ее уже подросшим сыном. По словам модели, она хочет найти своему сыну «доброго друга и наставника».

До этого Калашникова сравнила роман с Шаляпиным с красивой историей, которая имела некрасивый конец. В то же время блогерша отметила, что сейчас состоит с исполнителем в хороших отношениях. Она заявила, что в разные периоды жизни исполнитель проявлял к ней неподдельный интерес и оказывал поддержку.

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