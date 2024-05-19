В Британии ответили на опасения Зеленского о нежелании поражения России

Министр обороны Грант Шэппс назвал конфликт на Украине «экзистенциальной битвой за демократию». Так в беседе со Sky News он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Запад не хочет, чтобы Москва проиграла в конфликте.

«Я думаю, что это совершенно бессмысленно для Запада. Мы должны понимать, что находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком и за саму демократию», — сказал Шэппс.

По его словам, «авторитарные страны» пытаются навязать собственное видение мира «свободным и демократическим» государствам, чему необходимо противостоять.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения Запада на использование поставленного им Киеву оружия для ударов по российской территории дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте.

До этого экс-полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обвинил во лжи госсекретаря страны Энтони Блинкена, который заявил, что Украина со странами Запада сможет победить Россию. По его словам, подобные заявления Блинкена говорят либо о его лживости, либо о неадекватности. Дэвис отметил, что российская армия становится сильнее.

Ранее на Украине рассказали о разочаровании Зеленского действиями Запада.