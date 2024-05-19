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В Харькове и пригороде прозвучали взрывы

«Страна.ua»: в Харькове произошел новый взрыв

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Sofiia Gatilova/Reuters

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Новый взрыв в Харькове», — говорится в публикации.

Также глава Малоданиловской общины в пригороде Харькова Александр Гололобов сообщил о взрыве на их территории, его слова приводит издание «Общественное».

Ночью 19 мая агентство РБК-Украина сообщило, что взрывы произошли в Одессе на юге Украины.

17 мая Вооруженные силы РФ поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было выпущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что армия России нанесла удар по порту города Южный Одесской области.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков.

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