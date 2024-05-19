В Петербурге девочку госпитализировали с ожогами после взрыва зарядного устройства

Девочка из Петербурга попала в больницу после взрыва зарядного устройства. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на улице Бабушкина. Как сообщают родственники пострадавшей, трехлетняя девочка играла с планшетом рядом с подключенным зарядным устройством. В результате блок питания взорвался.

Ребенок получил ожог груди. О состоянии пострадавшей и ее степени травмы не сообщается. Приехавшие на место медики госпитализировали девочку в местную больницу.

До этого в Москве десятилетний ребенок пострадал после того, как воспользовался зарядкой для телефона в автосалоне. По данным источника, мать приехала вместе с сыном, чтобы сдать машину на обслуживание. В этот момент ребенок хотел зарядить смартфон.

Как только он дотронулся до устройства, произошел сильный хлопок. Пострадавший получил ожог кисти, у мальчика не работает левая рука.

Ранее россиянам рассказали, безопасно ли пользоваться смартфоном во время подзарядки.