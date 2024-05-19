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Ревнивый россиянин с гранатой открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее коллеге

Kp.ru: в Новосибирске ревнивый мужчина стрелял по экс-возлюбленной и ее коллеге

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Depositphotos

Жителя Новосибирска подозревают в нападении на свою бывшую девушку. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел ночью, когда коллега пострадавшей привез ее домой. Около подъезда тем временем их ожидал экс-возлюбленный россиянки, у которого с собой было пневматическое оружие и муляж гранаты.

По данным источника, мужчина открыл стрельбу по обоим, после чего стал избивать. В результате пострадавшие серьезных травм не получили. Известно, что причиной произошедшего стала ревность.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. В комментарии для журналистов представители управления МВД по региону заявили, что проводят проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства.

До этого в Пензе мужчина угнал автомобиль нового возлюбленного своей бывшей возлюбленной. Помимо этого, он разбил стекло, замкнул провода замка зажигания и сделал несколько других манипуляций. Чтобы средство передвижения не обнаружили, спрятал его в гаражах.

По словам задержанного, он хотел отомстить знакомому, так как он стал сожительствовать с его экс-супругой.

Ранее россиянка приревновала знакомую к сожителю и напала на нее с топором.

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