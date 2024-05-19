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В Британии объяснили нежелание Шольца передавать Taurus Украине

Глава МО Британии Шэпс: ФРГ не дает Киеву Taurus, чтоб избежать ударов по Крыму

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Anna Gordon/Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объяснил нежелание Германии передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus тем, что ВСУ будут использовать их для ударов по территории Крыма. В беседе с Sky News он призвал Берлин пересмотреть свое решение.

«Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение по Крыму, но они [в итоге] последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины. <…> Поэтому мы дали такие разрешения», — указал Шэппс.

По его словам, страны Запада, в том числе Германия, должны поставлять Киеву дальнобойное оружие и для ударов по Крыму. В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, стоит ли Украине использовать поставляемое вооружение для атак на международно-признанную территорию России.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Taurus Украине в контексте решения США передать Киеву аналогичные ракеты ATACMS.

Ранее Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus.

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