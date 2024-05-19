В Британии объяснили нежелание Шольца передавать Taurus Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объяснил нежелание Германии передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus тем, что ВСУ будут использовать их для ударов по территории Крыма. В беседе с Sky News он призвал Берлин пересмотреть свое решение.

«Великобритания продемонстрировала лидерство в вопросе о том, каким способом могут применяться наши ракеты. Некоторые страны сперва [не давали разрешение] на применение по Крыму, но они [в итоге] последовали нашему примеру. Мы считаем Крым частью Украины. <…> Поэтому мы дали такие разрешения», — указал Шэппс.

По его словам, страны Запада, в том числе Германия, должны поставлять Киеву дальнобойное оружие и для ударов по Крыму. В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, стоит ли Украине использовать поставляемое вооружение для атак на международно-признанную территорию России.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Taurus Украине в контексте решения США передать Киеву аналогичные ракеты ATACMS.

Ранее Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus.