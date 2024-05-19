Перечислены ситуации, в которых оргазм может быть опасен

Оргазм может быть опасен для здоровья на фоне приема стимуляторов для поддержания эрекции, при беременности, в послеоперационный период и во время нестандартных сексуальных практик. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах.

«Оргазм может быть опасен для беременных женщин на фоне угрозы прерывания беременности, при низком предлежании или отслойке плаценты. В таких случаях возможно обильное кровотечение с угрозой для жизни. После операций оргазм также может быть опасен, на фоне сильного напряжения из-за оргазма может открыться кровотечение (наружное и внутреннее), человек также может потерять сознание», – рассказал Булах.

Также оргазм может угрожать здоровью, по словам специалиста, на фоне приема «мужских» стимуляторов.

«Например, у мужчины проблемы с сердцем, что может проявляться в виде ослаблении эрекции. Он начинает принимать различные стимуляторы, в итоге эрекция появилась, а сердце не выдержало», – заключил Булах.

Кроме того, оргазм также может представлять опасность во время нетрадиционных практик, например, во время стимуляции жесткими или острыми предметами. По словам специалиста, во время кульминации человек может потерять контроль над предметом и нанести себе серьезную травму.

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