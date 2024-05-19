Стало известно, куда россияне полетят в июне

Доля бронирований россиянами авиабилетов за границу на июнь 2024 года выросла на 33% за год. Зарубежные направления заняли 31% всех бронирований билетов на начало лета. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

В топ-3 наиболее популярных у россиян направлений вошли:

1.Турция — 16% всех бронирований авиабилетов за рубеж.

Средняя длительность отдыха россиян в Турции составит две недели. Стоимость авиабилетов в Анталию на одного пассажира туда-обратно из Москвы превышает 27 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — 36 700 рублей с одной пересадкой.

2.Армения и Казахстан – по 7%.

Путешественники проведут в Армении и Казахстане в среднем по две недели. Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Ереван туда-обратно из Москвы составляет более 23 500 рублей, из Санкт-Петербурга —24 800 рублей. Стоимость авиабилетов в Астану на одного пассажира туда-обратно из Москвы — от 22 000 рублей, а из из Санкт-Петербурга — 29 800 рублей с одной пересадкой.

3.Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Белоруссия – по 6%.

Путешественники, которые вылетают в Азербайджан в июне, проведут там почти три недели. Стоимость авиабилетов в Баку на одного пассажира туда-обратно из Москвы — более 31 000 рублей, из Санкт-Петербурга — более 36 800 рублей.

Доля бронирований в Грузию выросла в два раза по отношению к июню прошлого года. Этим летом туристы планируют отпуск в среднем на 11 дней. Стоимость авиабилетов в Батуми на одного пассажира туда-обратно из Москвы — от 19 600 рублей с одной пересадкой (24 200 прямой), из Санкт-Петербурга — от 35 600 рублей с одной пересадкой.

В среднем отдыхающие планируют провести в Узбекистане 19 дней. Стоимость авиабилетов в Ташкент на одного пассажира туда-обратно из Москвы — от 16 600 рублей, из Санкт-Петербурга — от 23 400 рублей с одной пересадкой (33 300 прямой).

Средняя продолжительность путешествия в Белоруссию составляет неделю. Стоимость из Москвы — от 6 750 рублей, из Санкт-Петербурга — от 10 500 рублей.

Также россияне полетят в Китай, Таиланд и Киргизию.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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