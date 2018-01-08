Советник Трампа заподозрил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что существуют признаки «российского вмешательства» в предстоящие выборы президента в Мексике. Об этом сообщает The Hill.

По словам Макмастера, США обеспокоены тем, что Россия «использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды, применяя для этого киберинструменты».

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Также советник отметил, что референдум о независимости Каталонии также был подвержен «вмешательству» России.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в конгресс США, которые пройдут в 2018 году.