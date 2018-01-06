Постпред Франции при ООН не согласился с позицией США по Ирану

Французская сторона не согласна с американским руководством в оценке ситуации, которая разворачивается в Иране, заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, передает РИА «Новости».

«Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов», — сказал Делаттр.

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Он подчеркнул, что мировое сообщество должно избежать любых попыток использовать кризис в стране для частных нужд.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Иран «взяли на карандаш».