Тиллерсон ответил на вопрос о психической пригодности Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ответил на вопрос корреспондента CNN о том, задавался ли он вопросом о психической пригодности президента США Дональда Трампа к занимаемой должности.

«Я никогда не задавался вопросом о его психической пригодности. У меня нет причин, чтобы подвергать сомнению его психическую пригодность», — сказал Тиллерсон.

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Тиллерсон также отметил, что глава государства проявляет вовлеченность во время деловых встреч.

Ранее сообщалось, что автор книги о «Белом доме» отверг обвинения Трампа.