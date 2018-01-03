Пушков ответил на заявление Трампа об эффективности санкций против КНДР

Сенатор Алексей Пушков заявил, что не согласен с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что санкции начинают оказывать влияние на КНДР. Об этом он написал в своем твиттере.

«Трамп утверждает: санкции начинают давать результаты. Не соглашусь: [лидер КНДР — «Газета.Ru»] Ким Чен Ын не намерен отказаться от ядерного оружия. Но еще более жестких санкций явно не хочет», — заявил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что санкции и «другие» меры давления начинают оказывать большое влияние на Северную Корею.