МИД рекомендовал избегать мест массового скопления людей в Иране из-за протестов

Российский МИД рекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране, где проходят акции протеста. Об этом говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

«Иран — вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере поддержал демонстрантов в Иране, выступающих против правительства.