Антонов: Москва будет добиваться возобновления работы генконсульства в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы генконсульство в Сан-Франциско возобновило работу. Об этом он сказал в интервью RTVI, передает РИА «Новости».

Комментируя конфискацию российской дипсобственности в США, Антонов заявил, что Россия «отвергает такой подход».

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Он отметил, что Москва будет бороться за возвращение незаконно захваченных властями США зданий.

«И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско», — заявил Антонов.

Ранее Антонов заявил, что американский президент Дональд Трамп не отказался от желания наладить отношения с Москвой.