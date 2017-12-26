Лавров и Тиллерсон обсудили «взвинчивание напряженности» вокруг КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон поговорили по телефону и обсудили ряд внешнеполитических вопросов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН. С.В.Лавров, однако, вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений», — говорится в сообщении.

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Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности.

Также затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон намерен «вернуться к вопросу Крыма».