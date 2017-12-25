Канада решила выдворить посла Венесуэлы

Власти Канады объявили о своем решении выдворить посла Венесуэлы и поверенного в делах страны. Об этом сообщается на сайте канадского МИДа.

Как объяснила глава МИД Канады Христя Фриланд, это решение стало ответом на аналогичный шаг Каракаса.

«В ответ на решение режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, я объявляю, что посла Венесуэлы в Канаде... больше не рады видеть в Канаде. Я также объявляю поверенного в делах Венесуэлы персоной нон грата», — говорится в сообщении.

Ранее Венесуэла объявила персонами нон грата посла Бразилии и поверенного в делах Канады.