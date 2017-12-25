Президент России Владимир Путин назвал ключевой роль местных органов власти в решении важнейших проблем людей. Об этом он заявил в приветствии участникам VI съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», текст которого размещен на сайте Кремля.

Он отметил, что организация, объединяющая руководителей муниципальных образований, депутатов, представителей экспертного сообщества, с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня действует практически во всех регионах страны.

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«Подчеркну, развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ. И конечно, необходимо активнее привлекать к этой работе граждан, особенно молодежь, поощрять общественные инициативы», — отметил Путин.

Путин поздравил участников съезда с наступающими новогодними праздниками.