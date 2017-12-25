Матвиенко: Совфед просит Францию отпустить Керимова в Россию

Совет Федерации России попросил власти Франции разрешить сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию под гарантии Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Совфед просит власти Франции разрешить Сулейману Керимову вернуться в нашу страну под гарантии России, что он будет при первой необходимости приезжать во Францию», — заявила Матвиенко.

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По ее словам, парламент Дагестана попросил Совфед позволить Керимову исполнять сенаторские полномочия и обязанности представителя региона.

«Мы сейчас проводим консультации в Конституционном суде, в законе нашем нет основания для отзыва или прекращения полномочий сенатора (в таком случае)», — заявила Матвиенко.

Также она добавила, что Генпрокуратура направила обращение в минюст Франции с просьбой передать материалы уголовного дела по Керимову в Россию.

Ранее суд во Франции оставил сенатора Керимова на свободе с увеличением залога.