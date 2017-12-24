Волкер призвал сохранить санкции против России

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что антироссийские санкции «нужно сохранить». Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Stampa.

«Cанкции (против России) нужно сохранить, так как они заставляют Россию выполнять условия минских соглашений», — заявил Волкер.

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Он заявил, что 2017 год стал самым кровопролитным на Украине из-за увеличения обстрелов и нарушений режима прекращения огня.

Ранее Волкер назвал «обидным» отзыв российских наблюдателей из Донбасса.