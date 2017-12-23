Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о создании Антикоррупционного суда, следует из базы данных украинского парламента.

Проект закона «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» внесен вечером 22 декабря.

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В базе данных отмечается, что президент определил законопроект как неотложный.

Накануне Порошенко в беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном уведомил о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда.