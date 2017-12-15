Путин после пресс-конференции созвонился с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Соединенных Штатов.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова», — говорится в сообщении.

Реклама

Путин и Трамп условились продолжать контакты, добавили в пресс-службе.

Накануне Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, в ходе которой сделал несколько заявлений о сотрудничестве с США и лично с Дональдом Трампом. В частности, Путин, отвечая на вопрос о работе Трампа, заявил, что не может оценивать его работу. По словам российского президента, Трамп выполняет не все свои предвыборные обещания, однако это происходит из-за ограничений внутри США. Кроме того, Путин сказал, что они с Трампом могли бы перейти на «ты». Также президент России рассказал о шпиономании в США.