Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Российский шахматист лидирует перед финальным днем чемпионата мира

Российский шахматист Артемьев идет в лидерах после двух дней ЧМ по рапиду
Алексей Майшев/РИА Новости

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев лидирует перед финальным днем чемпионата мира по рапиду.

Россиянин за девять туров набрал 7,5 очка. Столько же у американца Ханса Ниманна. Во второй игровой день Артемьев одержал победы над Магнусом Карлсеном и Арджуном Эригайси.

У Александра Шиманова — 6,5 очка, у Максима Матлакова, Рудика Макаряна, Андрея Есипенко, Александра Грищука, Яна Непомнящего и Даниила Дубова — по 6 очков.

Изначально 14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. Однако позднее в тот же день стало известно, что окончательное решение по допуску российских шахматистов примут после переговоров с Международным олимпийский комитетом (МОК).

В 2022 году Международная федерация шахмат приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

В 2025 году FIDE разрешила юношеским и паралимпийским сборным России выступать в нейтральном статусе. В июле женская сборная страны получила право участвовать в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.

Ранее Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева.
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+