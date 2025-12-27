Российский шахматист лидирует перед финальным днем чемпионата мира

Российский шахматист Артемьев идет в лидерах после двух дней ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев лидирует перед финальным днем чемпионата мира по рапиду.

Россиянин за девять туров набрал 7,5 очка. Столько же у американца Ханса Ниманна. Во второй игровой день Артемьев одержал победы над Магнусом Карлсеном и Арджуном Эригайси.

У Александра Шиманова — 6,5 очка, у Максима Матлакова, Рудика Макаряна, Андрея Есипенко, Александра Грищука, Яна Непомнящего и Даниила Дубова — по 6 очков.

Изначально 14 декабря Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. Однако позднее в тот же день стало известно, что окончательное решение по допуску российских шахматистов примут после переговоров с Международным олимпийский комитетом (МОК).

В 2022 году Международная федерация шахмат приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

В 2025 году FIDE разрешила юношеским и паралимпийским сборным России выступать в нейтральном статусе. В июле женская сборная страны получила право участвовать в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.

Ранее Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева.