Путин отметил важность освобождения Димитрова в ДНР

Освобождение Димитрова от украинских войск является важным этапом на пути к полному освобождению территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Что касается Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой народной республики», — сказал российский лидер во время посещения одного из командных пунктов объединенной группировки российских войск.

Верховный главнокомандующий отметил, что освобождение Димитрова стало примером грамотного управления войсками и высокоэффективных действий личного состава.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Ранее Герасимов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях.