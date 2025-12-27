Размер шрифта
Путин отметил важность освобождения Димитрова в ДНР

Путин: освобождение Димитрова является серьезным шагом к освобождению ДНР
Михаил Метцель/РИА Новости

Освобождение Димитрова от украинских войск является важным этапом на пути к полному освобождению территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Что касается Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой народной республики», — сказал российский лидер во время посещения одного из командных пунктов объединенной группировки российских войск.

Верховный главнокомандующий отметил, что освобождение Димитрова стало примером грамотного управления войсками и высокоэффективных действий личного состава.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Ранее Герасимов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517243_rnd_2",
    "video_id": "record::5236efcd-925d-44a9-a95d-583e2785ad71"
}
 
