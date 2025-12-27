Украина начала войну в 2014 году, тогда как Россия сейчас предпринимает все попытки ее завершить, но если Киев не желает решить все миром, Москва решит все задачи СВО военным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, передает пресс-служба Кремля.

«Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся ее закончить. С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что боевые действия были развернуты после того, как состоялся государственный переворот на Украине. Также российский лидер на помнил, что еще в 2014 году после госпереворота в Киеве Москва предлагала дать жителям юго-востока республики право на самоопределение.

Глава государства также отметил, что «киевский режим не спешит решать конфликт», о чем он уже говорил год назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел. По словам российского лидера, на Западе появились люди, которые рекомендуют Киеву принять хорошие условия завершения конфликта. Однако «главари киевского режима не хотят решать конфликт мирными средствами».

Путин указал, что в таком случае Россия решит все стоящие перед ней задачи военным путем, «если киевский режим не желает закончить дело миром».

Также в ходе совещания президент заявил, что заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления Вооруженных сил России.

Ранее Путин заявил, что ВС России хорошими темпами ведут линию безопасности по границе с Украиной.