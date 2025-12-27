«Когда темно — из дома не выхожу»: российский хоккеист о жизни в США

Российский хоккеист Бережной о жизни в США: когда темно — из дома не выхожу

Российский хоккейный голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной заявил о высоком уровне криминала в городе Рокфорд, в котором он проживает. Его слова приводит агентство Winners.

«Если еще светло, могу выйти по делам, а вот когда темно – из дома вообще не выхожу. Уже была одна история, но о ней я промолчу. Рокфорд равно криминал», — заявил он.

Бережной — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». Вратарь играл в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА, а в 2025 году перебрался в Северную Америку. Он выступает за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс», играющий в Американской хоккейной лиге и базирующийся в городе Рокфорд.

До этого нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Михаил Абрамов рассказал о своем опыте жизни в криминальном районе США. Хоккеист поделился, что жил в Спрингфилде, назвав его одним из самых криминальных мест, и признался, что старался избегать проблем, передвигаясь только по маршруту между домом и ледовой ареной.

«Вышел на бензоколонку, было темно, поздно, я уставший. Осмотрелся по сторонам: странная заброшенная улица, идут темнокожие. Я думаю: «Ну, нет, пожалуй, лучше без бензина останусь». Залил быстро на $ 5 и уехал сразу. <...> Я понимал, что город недалеко от Бостона, но при этом провинции там криминальные», — рассказал он.

