Российские военные проводят эвакуацию мирных жителей в Димитрове

Бойцы группировки войск «Центр» завершили уничтожение ВСУ в Димитрове
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бойцы группировки войск «Центр» завершили ликвидацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Димитрове в Донецкой Народной Республике (ДНР) и проводят эвакуацию мирных жителей из населенного пункта. Об этом сообщил командующий «Центра» Валерий Солодчук, передает ТАСС.

«На красноармейском направлении 5-я мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком 2-й армии завершили уничтожение формирований Вооруженных сил Украины в городе Димитрове, и тем самым полностью освободили город», — сказал он.

Он отметил, что в настоящий момент в городе продолжаются работы по зачистке кварталов, а также эвакуация мирных жителей и стабилизация ситуации в районах, окружающих Димитров и Красноармейск.

27 декабря в ходе совещания в пункте управления объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова об освобождении населенных пунктов в ДНР. Командующие группировок «Центр» и «Восток» доложили главе государства о ходе выполнения боевых задач и об успешном освобождении городов Димитрова и Гуляйполя.

Ранее Путин отметил важность освобождения Димитрова в ДНР.

