В ВС РФ описали тактику ВСУ под Красноармейском

ВС РФ: ВСУ используют село Гришино в ДНР для сосредоточения резервов и атак
Сергей Бобылев/РИА Новости

Штурмовые подразделения 41-й армии наступают в районе села Гришино в Донецкой народной республике, сообщил во время совещания в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск командующий группировки войск «Центр» ВС РФ Валерий Солодчук.

Он отметил, что ВСУ используют населенный пункт, чтобы сосредоточить там резервы и атаковать в направлении северо-западной части Красноармейска. Однако результатов эта тактика не дает.

«Ежедневно по трем направлениям — это Гришино, северо-западная окраина Красноармейска, Шевченко в направлении Красноармейска, Сергеевка в направлении Красноармейска, Котлино — противник теряет от 60 до 120–140 человек пехоты», — заявил Солодчук.

Рано утром президент Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Оно было посвящено обстановке в зоне СВО. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» и командиры соединений отчитались о выполнении боевых задач. На опубликованном Кремлем видео Путин говорит, что военным есть о чем доложить и чем порадовать россиян.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, закончится ли СВО — и чего еще ждать в 2026 году.

