В МИДе прокомментировали решение Трампа по Иерусалиму

В Москве обеспокоены решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

«Мы обеспокоены решением США. Мы признали западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный Иерусалим — столицей Палестины. На наш взгляд, это объективная, сбалансированная позиция. В конечном итоге палестино-израильские переговоры должны привести к решению проблемы на базе принципов «двух государств» — Палестины и Израиля, живущих в мире, добрососедстве», — сказал источник.

Ранее Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за «отважное и справедливое» решение. В свою очередь глава Палестины Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.