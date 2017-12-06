Песков рассказал, когда Путин может объявить решение по участию в выборах

Президент России Владимир Путин может объявить о своем намерении участвовать в выборах 2018 года в любой день, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, верны ли слухи, что Путин намерен объявить об этом в среду.

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«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», — сказал Песков,

Это уже десятый раз, когда Песков отвечает на вопрос журналистов о планах Путина баллотироваться в президенты.