Правоохранители вывели Саакашвили из его дома в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов вывели экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из его дома в Киеве, у которого собрались протестующие. В прямом эфире события транслирует телеканал NewsOne.
Ранее соратники Саакашвили сообщили о его задержании.
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Утром пятого декабря сторонники Саакашвили сообщили, что неизвестные люди в масках попытались проникнуть в его квартиру. Позже стало известно, что обыски проводит СБУ.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве.