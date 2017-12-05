Правоохранители вывели Саакашвили из его дома в Киеве

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Сотрудники правоохранительных органов вывели экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из его дома в Киеве, у которого собрались протестующие. В прямом эфире события транслирует телеканал NewsOne.

Ранее соратники Саакашвили сообщили о его задержании.

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Утром пятого декабря сторонники Саакашвили сообщили, что неизвестные люди в масках попытались проникнуть в его квартиру. Позже стало известно, что обыски проводит СБУ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве.