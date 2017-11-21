МИД: Париж известили о дипломатическом иммунитете сенатора Керимова

В МИД России заявили, что до внешнеполитического ведомства Франции доведена информация о том, что сенатор Сулейман Керимов, задержанный в Ницце, пользуется дипломатическим иммунитетом, передает РИА «Новости».

«До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации ФС России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — заявили в министерстве.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Керимов обладает дипломатическим паспортом.

«В этой связи Керимов пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам, и не может быть задержан на территории иностранного государства», — заявили в МИДе.

Отмечается, что в связи с задержанием Керимова МИД находится в контакте с соответствующими ведомствами Франции.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя французской прокуратуры сообщил, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов.