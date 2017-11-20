Лавров рассказал о «спойлерах» в переговорах по Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху могут быть использованы как спойлеры, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что в такой ситуации, как и во многих других конфликтных ситуациях, предложения о чем-то новом могут быть осознанно или неосознанно использованы как спойлеры того, что делается уже в устоявшемся и доказавшем приемлемость для обеих сторон формате», — сказал он.

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Лавров отметил, что имеется согласованный формат — три сопредседателя из России, Франции и США.

«Они не просто в вакууме существуют, они председательствуют совместно в Минской группе ОБСЕ, где все мало-мальски заинтересованные и могущие повлиять на этот процесс страны присутствуют», — добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил Карабахский конфликт с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.