В Генпрокуратуре рассказали о «тетрадочке», в которой мать Захарченко вела учет денег

Сотрудники Генпрокуратуры утверждают, что мать экс-сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, вела учет обнаруженных в квартире своей дочери 8 млрд. рублей в «тетрадке в линеечку». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Уважаемые адвокаты почему-то не заметили в материалах дела тетрадку, которая была найдена в той самой квартире на Ломоносовском проспекте, где обнаружили более 120 млн долларов и другие существенные денежные средства. Это тетрадочка на 12 листиков в линеечку. В ней мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, их конспектирование», — сказал прокурор Сергей Бочкарев.

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Он отметил, что подсчеты велись в столбик, так как мать Захарченко ранее была преподавателем математики.

«Мы соотнесли суммы, указанные в этой тетрадке, с обнаруженными в квартире деньгами — и знаете, суммы бьются! Вот тут у нас столбик совпадает с тем, что было в одной коробке, тут с другой», — отметил прокурор.

Ранее сообщалось, что мать и сестра Дмитрия Захарченко уехали из России.