Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Безруков отреагировал на свое назначение художественным руководителем МХАТ

Безруков заявил, что в ближайшее время не намерен менять структуру МХАТ
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Народный артист России Сергей Безруков, назначенный на пост художественного руководителя Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького, призвал не ждать «молниеносного строительства чего-то нового». Актер опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском [бульваре] — на это уйдет время», — отметил артист.

По словам Безрукова, он намерен в скором времени провести встречу с труппой МХАТ. Он добавил, что планирует познакомиться с артистами театра поближе, пригласив их на летний фестиваль «Фабрика Станиславского».

6 марта министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова на пост художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького. С 2021 года эту должность занимал Владимир Кехман, которого отстранили в сентябре 2025 года после возбуждения против него уголовного дела.

Ранее актер Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!