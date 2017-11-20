Немецкие либералы отказались войти в «Ямайку»

Немецкая Свободная демократическая партия вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с партией канцлера Ангелы Меркель и «Зелеными», пишет журнал Spiegel со ссылкой на главу либеральной фракции Кристиана Линднера.

«Лучше не править, чем править неправильно», — сказал он. Дополнительная информация не сообщается.

Ранее Меркель объявила о переговорах с «Ямайка-коалицией» (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) для формирования правительства.