Небензя заявил о возможности технического продления мандата СМР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможность технического продления расследования химатак в Сирии миссией ООН-ОЗХО допустима, однако необходимо совершенствование механизма расследования, передает «Интерфакс».

«Продление может быть, но техническое продление — это техническое продление, мы говорим о субстантивном наполнении механизма, о его новой роли, об усовершенствовании его методов работы», — сказал постпред.

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Так называемый совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия был создан в 2015 году единогласным решением Совбеза. В 2016 году мандат совместного механизма на расследование химатак в Сирии был продлен еще на год. Его срок истекает 17 ноября.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял подготовленный Россией, Китаем и Боливией проект резолюции по продлению мандата совместного механизма расследования (СМР).