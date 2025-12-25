На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае могут открыть игорную зону

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании игорной зоны на Алтае
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Госдуму внесен законопроект о создании еще одной игорной зоны в России — в республике Алтай. Об этом следует из базы данных палаты парламента.

«Республика Алтай обладает туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию», — говорится в пояснительной записке.

На данный момент в России есть пять легальных игорных зон, они расположены на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев, Калининградской области.

До этого сообщалось, что министерство финансов России разработало законопроект о создании новой игорной зоны в Республике Алтай. В ведомстве утверждают, что это позволит стимулировать развитие региона, увеличить турпоток и создать дополнительные рабочие места.

Депутат Виталий Милонов раскритиковал предложение, заявив, что казино привлекут в регион «маньяков и лудоманов». По данным РСТ, в 2024 году Алтай посетили около 2,7 млн туристов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили идею создать игорную зону в Республике Алтай.

