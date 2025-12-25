На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России захотели расширить возможности колледжей для переподготовки военных

Чернышенко: в РФ расширят возможности колледжей для переподготовки бойцов СВО
В России планируют расширить возможности колледжей для ускоренной переподготовки участников специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Государственного совета, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Про бойцов спецоперации. Отдельно ставим задачу со следующего года расширить возможность использования ресурсов колледжей для их ускоренной переподготовки», — сказал он.

Президент России Владимир Путин во время этого заседания заявил, что система образования Российской Федерации не должна терять фундаментальных основ.

Путин 25 декабря проводит заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики. В ходе встречи обсуждаются темы кадрового прогноза, развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования, перезагрузки системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Ранее Путин заявил о дефиците рабочей силы на рынке труда.

