Путин назначил сопредседателей Года единства народов России

Путин назначил Кириенко и Голикову сопредседателями Года единства народов России

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову сопредседателями организационного комитета, отвечающего за проведение Года единства народов РФ. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, правительству РФ поручено сформировать и утвердить состав оргкомитета, а также разработать и реализовать план основных мероприятий Года единства народов России при участии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

В указе также подчеркивается, что кабинет министров должен определить источники финансирования мероприятий, запланированных в рамках Года единства народов России.

«Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года единства народов России первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову», – говорится в тексте указа.

Ранее Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.