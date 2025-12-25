В Госдуме назвали «понятным» повышение цен на сотовую связь для россиян

Российские операторы связи с 1 января повысят цены на услуги – в билайне объяснили ТАСС, что «актуализируют» цены в связи с повышением НДС и вложениями в оборудование. Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «понятным» увеличение стоимости тарифов. По его мнению, оборудование действительно нуждается в замене – качество связи «падает на глазах».

«Повышение цены мобильной связи из-за повышения НДС понятно, но невелико — тарифы ЖКХ выросли из-за этого лишь на 1,7%. Да и Верховный суд вроде установил, что повышение налогов не есть основание для автоматического роста цен. Действительно, качество мобильной связи падает на глазах, что может быть признаком необходимости модернизации оборудования. А в силу успехов импортозамещения — оно импортное, и доставлять его часто сложно и дорого. Так что здесь нужна проверка обоснованности роста тарифов: это необходимо для хотя бы сохранения связи или это обычный монопольный грабеж людей? Надеюсь, ФАС это и установит. Кроме того, в ситуации частых отключений мобильной связи в отдельных местах, людям надо компенсировать оплату услуг, которые не были оказаны», — заключил он.

До этого агентство ТАСС сообщило, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о повышении российскими операторами цен на связь. В билайне назвали агентству причины увеличения стоимости тарифов – повышение НДС и необходимость обновления оборудования.

