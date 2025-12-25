На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США забили тревогу из-за риска войны России и НАТО

Подполковник Дэвис: риски столкновения России и НАТО с каждым годом растут
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Риск прямого столкновения между Россией и НАТО с каждым годом будет только расти. Об этом на своей странице в соцсети Х написал подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис.

«Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает», — считает Дэвис.

Эксперт подчеркнул, что с момента начала СВО ничто не указывает на замедления тенденции на эскалацию.

До этого телеканал CNN сообщал, что планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики, так как правительства стран альянса «не предпринимают» реальных шагов для укрепления обороноспособности объединения.

CNN отмечает, что летом 2025 года страны НАТО договорились повысить целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Однако многие аналитики относятся к этому плану скептически, учитывая, что «большинство европейских стран испытывают финансовые трудности» и не задумываются «о значительном увеличении расходов на оборону».

Ранее глава МИД Эстонии пригрозил России.

