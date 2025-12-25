«МегаФон» объявил о кадровых изменениях в блоке стратегических коммуникаций

С января 2026 года пост директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда «МегаФона» займет Александр Демчук. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что Демчук будет отвечать за управление репутацией «МегаФона», развитие стратегии работы с цифровыми каналами и средствами массовой информации, а также за дальнейшее усиление позиций бренда одного из ведущих телеком-операторов страны.

На этой позиции Демчук сменит Елену Мартынову, которая покидает «МегаФон» в связи с переходом к операционному управлению и развитию проектов в сфере финтеха и искусственного интеллекта.

«Работа в «МегаФоне» стала значимым и по-настоящему продуктивным этапом моего профессионального пути. Я благодарна компании за возможность реализовывать масштабные и интересные задачи и горжусь результатами, которых мы достигли вместе. Годы в телеком-операторе номер один усилили мой интерес к новым технологиям, развитию которых я намерена посвятить следующий этап своей карьеры», — рассказала Мартынова.

Комментируя кадровое решение, глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан отметил, что Демчук продолжит заданное направление развития.

«Я с глубокой признательностью и уважением отношусь к вкладу Елены в развитие бренда МегаФона. Ее профессионализм, стратегическое видение и способность создавать сильные репутационные решения значимо усилили позиции компании. Я благодарю Елену за годы совместной работы и желаю ей масштабных достижений и успехов в новых проектах. Уверен, что Александр продолжит движение вперед, заданное Еленой и ее ярким и динамичным лидерским стилем», — отметил Помбухчан.

В компании сообщили, что Демчук окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. На старте карьеры работал корреспондентом в деловых СМИ.

В течение последних 15 лет Демчук возглавлял департаменты корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, где курировал вопросы репутационного управления и рыночного позиционирования.