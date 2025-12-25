На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии спрогнозировали главные направления ударов ВС РФ в 2026 году

Bild: быстрых подвижек к миру на Украину все еще не видно
Станислав Красильников/РИА Новости

При всех дипломатических усилиях президента США Дональда Трампа «быстрых подвижек к миру» все еще не видно, а 2026 году с большей вероятностью должен стать годом боевых действий. Об этом написал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, главным направлением для российской армии в 2026 году останется территория Донбасса. Он предполагает, что российские войска будут наносить удары по «менее защищенным участкам ВСУ». Издание прогнозирует, что в южных регионах Запорожской и Днепропетровской областей российская армия может атаковать небольшие города, а крупные центры вроде Запорожья и Павлограда в течение года могут стать ближе к зоне досягаемости дронов и артиллерии.

«Параллельно Москва продолжит давление на приграничные районы Харьковской и Сумской областей, расширяя «буферную зону»», — отмечает Bild.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский огласил 20 пунктов мирного плана по Украине. Он отметил, что неразрешенными вопросами все еще являются территории на Донбассе и контроль над Запорожской АЭС. Издание The Times написало, что обновленный план мирного урегулирования лишь подчеркивает разногласия между Киевом и Москвой, а потому вероятность «прорыва» в переговорах мала.

Однако американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил Fox News, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшие 90 дней. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рождественском обращении понадеялась, что в 2026 году на Украине наступит мир.

Ранее в Совфеде объяснили, почему ЕС выступает против диалога с Россией.

