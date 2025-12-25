Песков усомнился в адекватности Зеленского после его рождественской речи

В Кремле после рождественской речи президента Украины Владимира Зеленского, в которой он пожелал смерти, усомнились в возможности политика принимать адекватные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В Кремле видели странное обращение Зеленского. Некультурно, озлобленно, он похож на малоадекватного человека», — высказался Песков.

24 декабря Владимир Зеленский выложил в Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что «все украинцы в этот день желают смерти одному человеку». Кому именно, украинский лидер не уточнил.

Кроме того, в своей речи политик назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

Ирландский журналист Чей Боуз после рождественской речи Зеленского усомнился, что политик может называть себя христианином. По мнению Боуза, только этим можно объяснить то, что в канун Рождества украинский лидер пожелал кому-то «сгинуть».

Ранее Зеленский предложил замену для Рождества Христова 7 января.