В аэропорту Калуги введены ограничения

Росавиация: калужский аэропорт Грабцево временно прекратил работу
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в калужском аэропорту Грабцево. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого аэропорт Калуги спустя двое суток возобновил прием и выпуск воздушных судов.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 141 украинский беспилотник. Больше всего беспилотников — 62 — было сбито над Брянской областью. 12 дронов уничтожили над Тульской областью, еще 11 — над Калужской. Девять беспилотников были сбиты над Московским регионом, восемь — над республикой Адыгея, семь аппаратов — над Краснодарским краем, по шесть дронов — над республикой Крым и Ростовской областью, по пять — над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря. Еще четыре беспилотника были уничтожены над Курской областью и один — над Волгоградской областью.

Ранее аэропорт Ярославля возобновил работу.

