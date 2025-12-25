В МИД России рассказали об ожиданиях по кризису между США и Венесуэлой

МИД: РФ рассчитывает, что прагматизм Трампа позволит решить кризис с Венесуэлой

Россия рассчитывает, что прагматизм президента США Дональда Трампа позволит решить кризис с Венесуэлой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы рассчитываем, что присущие президенту США Трампу прагматизм и рациональность позволят найти взаимоприемлемые для сторон решения в рамках международных правовых норм», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия поддерживает усилия правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро по защите суверенитета и национальных интересов.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

Ранее Трамп анонсировал наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке.