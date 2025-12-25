«Такая глупость»: Тарасова о сравнении Валиевой и Петросян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что нельзя сравнивать фигуристок Камилу Валиеву и Аделию Петросян, передает «Советский спорт».

«Камила — молодая девочка, она будет развиваться, будет показывать, на что она способна. Она чувствует свою силу, заранее никто не знает, как она будет выступать. Кто вам это скажет? Сравнить Валиеву и Петросян? Такая глупость, ей-богу», — высказалась Тарасова.

25 декабря российская фигуристка Камила Валиева отбыла четырехлетний срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее фигуристка Гербольдт заявила, что успехи Валиевой зависят от ее мотивации.